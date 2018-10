Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gillende medewerkster juwelierszaak jaagt gewapende vrouw (59) de winkel uit Archieffoto

BREDA - Een medewerkster van een juwelierszaak aan de Korte Brugstraat in Breda heeft vrijdagmiddag door enorm te gillen een overvaller uit de winkel gejaagd. De overvaller, een 59-jarige vrouw uit Baarle-Nassau, was gewapend met een mes in de zaak gekomen en bedreigde de medewerkster.

Geschreven door Corné Verschuren

Toen de medewerkster ‘alle registers opentrok’ ging de overvaller ervandoor. Een tweede medewerkster achtervolgde de overvaller en waarschuwde ondertussen de politie. In de Torenstraat is de vrouw uit Baarle-Nassau aangehouden. Ze zit nog vast voor onderzoek. Het mes is in beslag genomen.