Man slaat bekende bij straatgevecht in Bergen op Zoom het ziekenhuis in

BERGEN OP ZOOM - Een 34-jarige man uit Bergen op Zoom is zaterdagochtend door een bekende het ziekenhuis in geslagen. De twee mannen gingen op de Pieter Breughelstraat met elkaar op de vuist.

Toen de politie aankwam was de vermoedelijke dader al vertrokken en lag het slachtoffer al in de ambulance. Wel wist hij nog te vertellen wie hem geslagen had. Deze man, een 56-jarige Bergenaar, werd een half uur later aangehouden in een café in de wijk Gageldonk.

De mannen zijn geen vreemden van elkaar. Volgens de politie ging het gevecht vermoedelijk over een al langer slepende ruzie.