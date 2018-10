Deel dit artikel:













Bestuurder onder invloed parkeert auto in voortuin Sint Willebrord Blaastest (Archieffoto)

SINT WILLEBRORD - Een 22-jarige automobilist uit Sint Willebrord is vrijdagavond aangehouden. De man had kort daarvoor in de Poppestraat in zijn woonplaats zijn auto in een van de voortuinen geparkeerd.

Geschreven door Corné Verschuren

Volgens de politie was de man onder invloed van drank en mogelijk ook drugs. Zijn rijbewijs is afgenomen en hij krijgt een proces-verbaal.