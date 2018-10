Bredanaars boos over vrachtwagens in te smalle straat, actiegroep blokkeert de weg

De vrachtwagens gebruiken de Zandbergweg om bij het magazijn van de Albert Heijn-supermarkt te komen. Volgens Marlous Fieret van de wijkraad is die weg veel te smal daarvoor. "Als je hier met je kinderen fietst, moet je de stoep op." De veiligheid staat voor de actievoerders voorop. Daarnaast zorgen de vrachtwagens volgens hen ook voor flinke schade in de straat. Er zitten scheuren in huizen en verschillende auto's zouden zijn beschadigd.

Motie

Een motie om de verkeerssituatie op de Zandbergweg aan te passen, werd in februari unaniem aangenomen. De afspraak was dat het probleem zo snel mogelijk opgelost zou worden, maar er is nog niets veranderd. Peter Albertse diende toen de motie in, als raadslid van Volmondig JA. Nu zit hij niet meer in de raad, maar ondersteunt hij de verkeerscommissie van de wijkraad. "We voeren actie om het inrijverbod dat we afgedwongen hebben ook uitgevoerd te krijgen."

SP-gemeenteraadslid Dirk Uijl stelde al meermaals kritische vragen aan de wethouder over dit onderwerp. Hij snapt niet waarom het verbod er nog steeds niet is en vindt dat er nu echt wat moet gebeuren: "Ik heb het idee dat de wethouder niet door durft te zetten en iedereen te vriend probeert te houden. Zo werkt het niet, je moet je afspraken nakomen."

Aanpassingen

De manager van het Albert Heijn-filiaal begrijpt de problemen in de wijk, maar laden en lossen aan de voorkant veroorzaakt ook gevaarlijke situaties in de winkel. De laad- en losplaats aan de voorkant van de winkel kan veiliger. Er zullen dus aanpassingen moeten komen, voordat ook de situatie rond de supermarkt veilig is. "Wij zijn echt oplossingsgericht en willen het liefst een magazijn aan de voorkant. We zijn daar volop mee bezig, maar dat heeft tijd nodig", vertelt supermarktmanager Rob van Oversteeg.

Wethouder Adank was niet aanwezig bij de actie aanwezig. Hij belooft dat 1 november het verkeersbesluit genomen wordt. Na een termijn van zes weken, waarin bezwaar gemaakt kan worden, zal de weg afgesloten worden voor vrachtwagens. Tegelijkertijd gaat hij de laad- en losplek voor de Albert Heijn aanpassen, zodat die veilig is.