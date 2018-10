Deel dit artikel:













Dronken bestuurder rijdt rondjes door Roosendaal in auto met lekke band Archieffoto

ROOSENDAAL - Een 44-jarige man is vrijdagnacht aangehouden in de Cyclaamberg in Roosendaal. De man, die het nodige had gedronken, bleef rondjes rijden in een auto met een lekke band.

Geschreven door Corné Verschuren

De man krijgt een proces-verbaal. Ook moet hij zich nog een keer voor de rechter verantwoorden. Volgens de politie heeft de man geen vast woonadres.