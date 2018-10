NAC blijft ook tegen ADO zonder overwinning (1-1); eerste punt buiten Breda dit seizoen

NAC'er Mikhail Rosheuvel in duel met Wilfried Kanon. (Foto: VI Images)

DEN HAAG - Het is NAC Breda zaterdagavond niet gelukt de eerste competitiezege sinds 18 augustus bij te schrijven. De kwakkelende ploeg van trainer Mitchell van der Gaag bleef op bezoek bij ADO Den Haag steken op een gelijkspel: 1-1.

De eindstand bij ADO-NAC was al na 17 minuten bereikt. De Servische middenvelder Luka Ilic zette NAC in de twaalfde minuut op voorsprong. Na een voorzet vanaf rechts raakte hij de paal maar in de rebound trof hij met een volley met links hard doel.

Vijf minuten later schoot Abdenasser El Khayati knap raak na goed voorbereidend werk van Elson Hooi. Khayati maakte al zijn achtste goal van het seizoen. Hij was dit seizoen bij elf van de veertien goals van ADO betrokken.

Lang zonder zege

ADO heeft slechts één van de laatste zes competitieduels gewonnen, NAC wacht al acht wedstrijden op een zege. De laatste keer dat NAC een uitwedstrijd won was op 10 maart, uitgerekend tegen ADO (0-2). Kleine opsteker: NAC behaalde na vier opeenvolgende uitnederlagen wel het eerste puntje in een uitwedstrijd dit seizoen.



Lees hieronder de live updates terug





90. Afgelopen! ADO en NAC houden elkaar in evenwicht. Met name NAC schiet weinig op met dit puntje.

88. Tweede en derde wissel bij NAC: Gianluca Nijholt (die een gele kaart had) gaat eraf, Arno Verschueren komt in het veld. En Marwin Reuvers vervangt doelpuntenmaker Ilic.

85. De laatste minuten lopen, en NAC komt steeds meer onder druk te staan. De Bredase club creëert zelf weinig, maar deelt in de counter wat speldenprikken uit.









82. Tweede wissel bij ADO: Becker maakt plaats voor Thijmen Goppel.

81. ADO-speler Sheraldo Becker heeft een grote kans vlakbij het doel, maar schiet vanuit een moeilijke hoek voorlangs.

75. Bij NAC maakt Mikhail Rosheuvel plaats voor Giovanni Korte. We zitten in een rommelige, slordige fase van beide kanten.

66. Eerste wissel bij de thuisploeg: Erik Falkenburg vervangt Necid.

65. ADO claimt een penalty nadat Necid wordt vastgehouden in het strafschopgebied. De penalty komt er echter niet.

63. Daar is ADO dichtbij de 2-1! Lex Immers kopt de bal tegen de lat na een voorzet van Giovanni Troupée.

51. Menno Koch haalt tegenstander Elson Hooi neer. Uit de vrije trap die volgt schiet El Khayati via de lat over.

46. De bal rolt weer in Den Haag. En er is meteen een grote kans voor NAC via Mitchell Te Vrede. ADO-doelman Indy Groothuizen redt met de voet.

45. Scheidsrechter Pol van Boekel fluit voor het rustsignaal. Het staat 1-1 in Den Haag, waarbij ADO de betere ploeg is.









37. Héérlijke en cruciale redding van Van Leer op een bekeken schot van afstand van El Khayati. Daar ontsnapt NAC aan de 2-1.

35. Fase van veelvuldig balbezit voor ADO, dat echter niet vaak gevaarlijk voor het doel van Benjamin van Leer opduikt.









27. Na twee kansjes voor NAC'er Ilic is het nu Tomas Necid die gevaarlijk is namens ADO. Zijn schot gaat echter naast.

20. Gele kaart voor Gianluca Nijholt, die El Khayati tegenhoudt met zijn arm. Het is al de vijfde gele prent voor Nijholt, die zodoende automatische geschorst is voor de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo van volgend weekend.

17. ADO komt vijf minuten na de 0-1 alweer op gelijke hoogte. Abdenasser El Khayati mag in alle vrijheid binnenschieten, na een passje opzij in het strafschopgebied van Elson Hooi.

17. DOELPUNT ADO DEN HAAG!









12. NAC komt op voorsprong door een knal van dichtbij van Luka Ilic, zijn eerste goal van het seizoen. Zijn eerste inzet - na een voorzet van Fabian Sporkslede - belandde nog tegen de paal, maar hij benut zelf de rebound.

12. DOELPUNT NAC!

10. Het is een rustige openingsfase in het Car Jeans Stadion, waar we nog geen schoten op doel hebben gezien.

4. NAC kwam dit seizoen in uitwedstrijden nog niet tot scoren in de eerste 30 minuten. Benieuwd of daar vanavond verandering in komt.

1. De bal rolt in Den Haag!





VOORAF: statistieken en opstellingen

• NAC wacht in de Eredivisie al zeven wedstrijden op een overwinning, na een reeks van zes nederlagen en één gelijkspel

• Inclusief het verloren bekerduel met RKC Waalwijk (2-0) bedraagt de serie al acht duels zonder winst

• NAC is in de Eredivisie ook al zeven uitduels op rij zonder zege. De Bredanaars verloren hun laatste vier competitieduels buiten eigen stadion.

• De laatste uitzege dateert van 10 maart van dit jaar en kreeg gestalte tegen... ADO Den Haag. Mounir El Allouchi en Thierry Ambrose maakten toen de doelpunten voor NAC

• Van de laatste achttien uitwedstrijden in de Eredivisie is die winst bij ADO de enige overwinning, tegen elf nederlagen en zes gelijke spelen.

• Op basis van de historie lijken doelpunten gegarandeerd in dit duel. Tijdens 36 eerdere onderlinge duels in Den Haag werd het nog nooit 0-0.