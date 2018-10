Mariëlle (60) haalt zwemdiploma A: ‘Je bent nooit te oud om iets te leren’

Zwemles heeft ze nooit gehad, maar in het zwembad is ze toch al jaren te vinden. Bij Aegir in Eindhoven geeft ze namelijk spetter- en spatterles aan jonge kinderen. Het zwemmen heeft ze zichzelf aangeleerd. “Een collega vroeg aan me waarom ik niet op ging voor mijn A-diploma. Ik dacht eigenlijk dat ik dat nooit zou kunnen”, vertelt Mariëlle aan Omroep Brabant.

En zo stond ze donderdag met drie kinderen aan de rand van het zwembad. Die keken wel even raar op toen ze samen met een volwassen vrouw moesten afzwemmen. “Mevrouw, hoe oud bent u eigenlijk?”, vroeg een van de meiden. Toen Mariëlle vertelde dat ze zestig is, reageerde het meisje enthousiast. “Ik vind dat echt super knap van u.”

Klap- en juichploeg

De dochter van Mariëlle had speciaal een uur vrij genomen van haar werk om haar moeder aan te komen moedigen. “Jij kwam ook naar mij kijken toen ik mijn zwemdiploma haalde, dus nu kom ik ook naar jou kijken”, had ze tegen haar moeder gezegd. De filmpjes werden meteen doorgestuurd naar haar andere dochter die in Canada woont. “Ik noem ze mijn klap- en juichploeg”, zegt Mariëlle lachend. “Mijn man vond het helemaal geweldig.” Van alle aanmoediging kreeg ze een positieve energieboost.

Uitgezwommen is Mariëlle voorlopig nog niet; voor haar 61e verjaardag wil ze zwemdiploma B halen. “Ik blijf gewoon oefenen. Dan haal ik daarna misschien nog wel veel meer diploma’s.”