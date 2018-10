Deel dit artikel:













Brand bij hooiberg A2 is bijna uit, brandweer vertrokken Foto: Bart Meesters

DEN BOSCH - De brand in een berg hooi langs de A2 bij Sint-Michielsgestel is bijna uit. De brandweer is zaterdag rond vijf uur vertrokken. Ze heeft zand over de hooiberg heen gegooid. Het gebrek aan zuurstof zou het oplaaien van het vuur moeten voorkomen,

Geschreven door Malini Witlox

Donderdagnacht brak brand uit in de grote hooiberg. De brand was goed te zien vanaf de snelweg, ter hoogte van het provinciehuis. De brandweer had veel moeite om het vuur te blussen. Vrijdagavond werd besloten om een speciale blusmethode te gebruiken: het zogenaamde dompelen. "Het komt erop neer dat we het hooi verzopen hebben. De afgelopen nacht hebben er de hele tijd waterkanonnen aangestaan. Vanochtend was het vuur ver uit. We hebben een paar hotspots zo ver mogelijk uit elkaar getrokken. Vanmiddag hebben we alles met zand afgedekt en overgedragen aan de eigenaar, de gemeente Den Bosch," vertelt brandweerwoordvoerder. LEES OOK: Blussen van hooiberg langs A2 duurt zeker nog tot eind van de middag