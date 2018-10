Burgemeester neemt wasmiddel mee naar expositie Peerke Donders

TILBURG - Met onder zijn arm twee grote flessen wasmiddel opende Burgemeester Weterings van Tilburg zaterdagmiddag in het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg Noord 'Arm in arm met Peerke' een tentoonstelling over armoede. Op deze expositie wordt in woord en beeld het verhaal verteld van twee eeuwen armoede in Tilburg. Op een laagdrempelige manier laat de tentoonstelling zien dat door de tijd heen armoede altijd op de loer ligt.

De Stichting laat zich in alles wat ze doet inspireren door het leven van Peerke Donders en door de Werken van Barmhartigheid, dat komt neer op de overtuiging dat mensen waar ook ter wereld elkaar moeten helpen. Armoede is in deze tijden van grote welvaart een groot probleem. Peerke Donders wil hiervoor met de expositie ‘Arm in arm met Peerke’ aandacht vragen: "Om armoede tegen te gaan en om armen te helpen uit deze situatie te ontsnappen moet ieder het zijne bijdragen,"

De tentoonstelling is chronologisch opgebouwd. Dit wil zeggen dat armoede in Tilburg en de maatregelen daartegen vanaf 1809, het geboortejaar van Peerke Donders, duidelijk worden gemaakt. ‘Arm in arm met Peerke’ is tot stand gekomen met medewerking van tal van organisaties. Ook voor de situatie bij andere culturen en verschillende religies is er aandacht. De stichting hoopt dat veel scholen en maatschappelijke groeperingen de expositie zullen bezoeken.

Tijdens de duur van de expositie ‘Arm in Arm met Peerke’ is het Peerke Donders Paviljoen inzamelpunt van de Zeep en Sop Plank. Deze zamelt zeep en wasmiddelen in voor arme mensen. Achter de Zeep en Sop Plank staat het Ronde Tafelhuis. De expositie loopt tot eind april 2019. Maandelijks zijn er lezingen en andere activiteiten over armoede.