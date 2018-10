Guus heeft gelijk: er brandt veel licht in Brabant, maar da's eigenlijk niet de bedoeling

EINDHOVEN - Als het aan de organisatie van de 'Nacht van de Nacht' ligt, branden er zaterdagavond- en nacht heel weinig lichtjes. Onder het motto 'laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is', willen de provinciale Natuur- en Milieufederaties de overgang van zomertijd naar wintertijd gebruiken om iedereen wakker te schudden. Maar goed dat we een uur langer kunnen slapen.





Volgens de site van 'Nacht van de Nacht' is Nederland een van de lichtste landen ter wereld. En omdat er vaak licht brandt terwijl dat niet nodig is, zijn de provinciale Natuur- en Milieufederaties veertien jaar geleden begonnen met een campagne om mensen hier bewust van te maken. De ene provincie is 'lichter'dan de ander en in het rijtje hieronder zie je dat Brabant op de tweede plaats staat wat betreft lichtproductie:

De 5 provincies met de meeste verlichte steden:

1) Zuid-Holland

2) Brabant

3) Noord- Holland

4) Limburg

5) Utrecht

De 5 provincies met de donkerste steden:

1) Drenthe

2) Groningen

3) Flevoland

4) Friesland

5) Zeeland





Het is dus waar wat Guus Meeuwis zingt in zijn lied 'Brabant', hoewel hij blijkbaar geen rekening heeft gehouden met de provincie Zuid-Holland, waar nóg meer licht brandt Maar goed, als het aan de milieufederaties ligt, kan en moet het dus stukken minder met al dat licht. Zoals bijvoorbeeld de verlichting van sportvelden, wegen, kantoorgebouwen, parkeerterreinen, garages, kassen, monumenten, reclameborden en andere plekken waar de hele nacht onnodig licht brandt.

Brabantse nachten zijn lang

De overgang van zomertijd naar wintertijd, doet trouwens denken aan weer een ander liedje over Brabant, dat van Arie Ribbens. De normaal gesproken al lange Brabantse nacht, is komende nacht nog langer! De klok gaat een uur terug dus dat bekent een uur extra slapen. Maar wel bijtijds het licht uitdoen natuurlijk!