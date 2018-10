Auto van hulpverleners geramd op N65, mannen hielpen meisje op fietspad

De botsing vond plaats rond kwart over twee, op de weg tussen Helvoirt en Vught. "Wonder boven wonder raakte niemand gewond", vertelt een ooggetuige.

Gelanceerd

De twee mannen reden met hun auto voorbij restaurant Het Groene Woud toen ze het meisje op het fietspad zagen liggen. Ze stopten direct om eerste hulp te verlenen, zetten de alarmlichten van hun auto aan en stapten uit.

Op het moment dat de mannen bij het meisje waren, botste een bestelbusje met hoge snelheid op de auto. Door de klap werd de auto gelanceerd. De auto schoot over de rijbanen, door de middenberm en kwam tegen een hek tot stilstand.

Van de auto - die half op de rijbaan en half op de weg zou hebben gestaan - bleef volgens een getuige 'niets over'. Ook het bestelbusje is total loss. Na de botsing was de weg bezaaid met glas en brokstukken.

Te veel gedronken

Het meisje dat op het fietspad lag heeft vermoedelijk teveel gedronken. Zij is door haar moeder opgehaald en mee naar huis genomen.