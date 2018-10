Deel dit artikel:













Automobilist raakt van de weg en rijdt tegen boom Foto: Remco de Ruijter

ZEVENBERGEN - Een man is zaterdagnacht op de N285 in Zevenbergen met zijn auto tegen een boom gereden en gewond geraakt. De automobilist is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Hij moest door hulpverleners uit zijn auto worden bevrijd.

Geschreven door Sandra Kagie

De automobilist raakte rond drie uur door onbekende oorzaak van de weg. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. De N285 is enige tijd afgesloten geweest om hulpverleners de ruimte te geven hun werk te doen. De traumahelikopter werd wel opgeroepen, maar is uiteindelijk niet geland.