Stafford valt baasje aan, vrouw loopt bijtwonden op

TILBURG - Een 45-jarige vrouw uit Tilburg is zaterdag thuis door haar eigen hond aangevallen en gebeten. Volgens de politie gaat het om een Stafford. De vrouw moest naar het ziekenhuis om zich aan haar verwondingen te laten behandelen. Hierna kon ze volgens een politiewoordvoerder weer naar huis.

De politie ging zaterdagmiddag rond drie uur naar het huis van het slachtoffer aan de Spinmeesterstraat in Tilburg. Ambulancemedewerkers hadden zich op dat moment al ontfermd over het slachtoffer.

Hond in beslag genomen

De partner van de vrouw deed afstand van de hond. Het dier is vervolgens in beslag genomen door de politie. Onderzocht wordt of de hond gevaarlijk is en of het dier nog herplaatst kan worden. De Stafford gaat sowieso niet terug naar zijn baasje.

Het dier gedroeg zich volgens de politie zaterdag niet agressief richting de agenten die ter plekke kwamen.

Eind september ging het in Tilburg ook mis met een aantal Staffords. Een vrouw raakte gewond toen zij haar vechtende honden uit elkaar wilde halen. Ze werd meerdere keren gebeten.

