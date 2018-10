Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kan Willem II de punten in Tilburg houden? [LIVE] Pakt Willem II de eerste drie punten? (foto: VI Images).

TILBURG - Willem II, de nummer twaalf van de eredivisie neemt het zondag in eigen huis op tegen Utrecht, de nummer acht. Kunnen de Tilburgers thuis punten pakken? Willem II moet het doen zonder Lewis, hij raakte zaterdag bij de training geblesseerd. Ook de nieuwe aanwinst Dimitris Kolovos is afgehaakt, hij had teveel last van zijn hamstring. Er is echter ook goed nieuws. Jordan Peters zit op de bank, nadat hij bijna een jaar revalideerde.

Geschreven door Malini Witlox

36' Crowley schiet net naast de kruising. 29' Weer een uitstekende kans voor Utrecht, de bal van Janssen gaat op de binnenkant van de paal. Utrecht heeft binnen twee minuten de twee beste kansen van de wedstrijd. 28' Een uitstekende kans voor Emmanuelson, die Utrecht op 0-1 probeert te brengen. Willem II komt goed weg. 27' Weer een corner voor Willem II. De bal is echter een makkelijke prooi voor Utrecht. 18' Utrecht staat onder druk, een uitstekende kans voor Sol van dichtbij, maar hij komt niet voorbij de keeper en verdediger. 15' Veel gebeurt er niet, Willem II krijgt haar tweede corner. 6' Utrecht krijgt een vrije trap vanaf kansrijke positie, maar de bal gaat ruim over. 3' Na een een-tweetje krijgt Avdijaj de bal. Hij kan van dichtbij uithalen, maar mikt uit de draai net naast. Maar de eerste goede kans is voor Willem II 1' Er is afgetrapt. Sinds de promotie van Willem II verloor geen club vaker in Tilburg dan Utrecht. Dat moet perspectief bieden!



De sfeer bij Willem II is goed, ondanks dat de club al lang wacht op een zege in de eredivisie. Met door blessures wat gedwongen wisselingen in de basis moeten zondag drie punten gepakt worden tegen FC Utrecht. Willem II-watcher Fabian Eijkhout denkt dat een driepunter goed mogelijk is. "Tegen NAC speelde Willem II de slechtste wedstrijd van het seizoen. Nu, in eigen huis, wil men laten zien wat het kan. Het kan bovendien een flinke stap op de ranglijst zetten, bij winst schuift de ploeg het linkerrijtje binnen. Ik reken op een 2-1 zege van Willem II."



De opstelling van Willem II is bekend.



De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Als videoscheidsrechter is Clay Ruperti aangesteld.