Willem II verliest thuis van Utrecht door late treffer

TILBURG - Willem II heeft thuis verloren van FC Utrecht. In de eerste helft ging het redelijk gelijk op. Wel mochten de Tilburgers scheidsrechter Kamphuis danken omdat hij onterecht en te vroeg floot voor buitenspel. Daarom werd een terechte goal van FC Utrecht afgekeurd. In de tweede helft waren de beste kansen voor de uitclub en hield keeper Wellenreuther zijn ploeg lang op de been. In de 87e minuut kon hij echter niets doen bij een kopbal uit een corner.

Willem II moet het doen zonder Lewis, hij raakte zaterdag bij de training geblesseerd. Ook de nieuwe aanwinst Dimitris Kolovos was afgehaakt, hij had teveel last van zijn hamstring. Er was echter ook goed nieuws. Jordan Peters zit op de bank, nadat hij bijna een jaar revalideerde. Bij het warmlopen tijdens de wedstrijd kreeg hij een luid applaus.





Omroep Brabant hield de wedstrijd live bij. Kijk het hieronder terug.

94' Het is gedaan. Willem II pakt vandaag geen punten.

89' Er komen vier minuten blessuretijd bij. Kan Willem II er nog een gelijkspel uitslepen?

87' Wat een pech voor Willem II. De goal valt dan eindelijk toch, maar wel aan de verkeerde kant. 0-1 door een doelpunt van Willem Janssen. Hij kopt raak uit een corner.





82' De laatste wissel voor de Tilburgers. Donis Avdijaj wordt gewisseld voor Kristofer Kristinsson.

81' Geel voor Palacios op een onnodige plek, rond de middenlijn.

78' Tweede wissel bij de Tricolores: James McGarry komt in de ploeg voor Dries Saddiki.

76' En weer staat Wellenreuther in de weg. De doelman zorgt ervoor dat het prima schot van Görtler niet in zijn doel eindigt.

74' Wissel bij Utrecht. De goed spelende Tannane wordt vervangen door Sander van de Streek. Ook Willem II wisselt. Vurnon Anita gaat eruit en Elmo Lieftink is zijn vervanger.

72' Görtler is keeper Wellenreuther al gepasseerd. Hij raakt echter twee keer de linkerpaal, bij zijn eerste schot en in de rebound. Het zit Utrecht niet mee, de grootste kans op 0-1. Freek Heerkens stond wel in de weg, maar de bal was er bijna zeker ingegaan.

66' Bij Utrecht willen ze een penalty na een overtreding van Meissner, maar scheidsrechter Kamphuis wuift het weg. Hij zal vandaag geen vrienden maken in de Domstad.

64' Een goede kopkans voor Utrecht via Kerk, de bal is echter een makkelijker prooi voor keeper Wellenreuther. Die keept uitstekend, even hiervoor redde hij Willem II ook al bij de vrije trap van Tannane en een schot van Lukas Görtler.

62' De supporters van Willem II blijven er de moed inhouden.

54' Kansen over en weer. Voor Utrecht is Tannane gevaarlijk, bij Willem II laat Sol weer eens zien wat hij kan. Het blijft echter 0-0. De bal wil er vandaag niet in.

51' Palacios kan verder, hij staat weer in het veld.

49' Palacios ligt geblesseerd op het veld. Hij wordt geraakt door Gyrano Kerk als hij de bal wegschiet. Het ziet er niet goed uit. Hij wordt behandeld in het veld, de behandeling gaat buiten de lijnen verder. De Tilburgers spelen dus even met tien man.





46' Utrecht zet meteen de toon. Een prima kans voor Tannane, die echter twijfelt.

45' We zijn weer begonnen. De KNVB duidelijkheid over het afkeuren van de goal, aldus Fox Sports. Omdat Kamphuis al onterecht had gefloten voor buitenspel, kon de goal niet meer worden toegekend. Een flinke fout van de scheidsrechter, maar in Tilburg zullen ze een standbeeld voor hem maken.





45' Rust in Tilburg. Beide clubs hadden de eerste helft uitstekende kansen, maar het staat nog steeds 0-0.

45' Het doelpunt wordt afgekeurd, daar komen de Tilburgers heel goed weg. Bij FC Utrecht zijn ze het er duidelijk niet mee eens. Ze lijken gelijk te hebben.

45' Een goal voor Utrecht! Of toch niet? De scheidsrechter gebaart dat het om buitenspel gaat, maar dat kan haast niet. Is het dan een overtreding? De videoarbiter bekijkt de situatie ook. Dick Advocaat kijkt vanaf de zijkant zenuwachtig toe.

43' Een uitstekende kans voor Willem II om net voor rust op 1-0 te komen. Dankerlui schiet voor de goal langs het doel van Jensen. Hij weet zelf wat een enorme kans hij verspeelt en doet zijn handen voor zijn gezicht. Als je deze goals niet maakt, wordt het moeilijk.

40' Nu gaat ook bij Willem II een speler op de bon. Pol Llonch houdt Tannane vast.

39' Kamphuis trekt de gele kaart voor Utrecht-aanvoerder Willem Janssen na een overtreding op Fran Sol.

36' Crowley schiet net naast de kruising, er zit iets te veel krul in de bal.









29' Weer een uitstekende kans voor Utrecht, de bal van Janssen gaat op de binnenkant van de paal. Utrecht heeft binnen twee minuten de twee beste kansen van de wedstrijd.

28' Een uitstekende kans voor Emmanuelson, die Utrecht op 0-1 probeert te brengen. Willem II komt goed weg.

27' Weer een corner voor Willem II. De bal is echter een makkelijke prooi voor Utrecht.

18' Utrecht staat onder druk, een uitstekende kans voor Sol van dichtbij, maar hij komt niet voorbij de keeper en verdediger.

15' Veel gebeurt er niet, Willem II krijgt haar tweede corner.

6' Utrecht krijgt een vrije trap vanaf kansrijke positie, maar de bal gaat ruim over.

3' Na een een-tweetje krijgt Avdijaj de bal. Hij kan van dichtbij uithalen, maar mikt uit de draai net naast. Maar de eerste goede kans is voor Willem II

1' Er is afgetrapt. Sinds de promotie van Willem II verloor geen club vaker in Tilburg dan Utrecht. Dat moet perspectief bieden! In het kader van Oude Glorie Willem II zijn er vandaag trouwens veel oud-spelers in Tilburg zoals Bombarda, Demouge en Stolzenbach.

De sfeer bij Willem II is goed, ondanks dat de club al lang wacht op een zege in de eredivisie. Met door blessures wat gedwongen wisselingen in de basis moeten zondag drie punten gepakt worden tegen FC Utrecht. Willem II-watcher Fabian Eijkhout denkt dat een driepunter goed mogelijk is. "Tegen NAC speelde Willem II de slechtste wedstrijd van het seizoen. Nu, in eigen huis, wil men laten zien wat het kan. Het kan bovendien een flinke stap op de ranglijst zetten, bij winst schuift de ploeg het linkerrijtje binnen. Ik reken op een 2-1 zege van Willem II."





De opstelling van Willem II is bekend.

De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Als videoscheidsrechter is Clay Ruperti aangesteld.