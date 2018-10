Deel dit artikel:













Auto slaat over de kop op snelweg A17 bij Standdaarbuiten, gewonde naar ziekenhuis Foto Martijn de Bruin / Stuve fotografie

STANDDAARBUITEN - Een auto is zondagmiddag op de snelweg A17 door nog onbekende oorzaak over de kop geslagen. De twee inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de gewonden is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De tweede gewonde is ter plaatse door het ambulancepersoneel behandeld.

Geschreven door Corné Verschuren

Vermoedelijk heeft de auto de vangrail geraakt en is daardoor over de kop geslagen. De hulpdiensten waren met meerdere eenheden aanwezig. De snelweg was enige tijd afgesloten voor het verkeer, maar is inmiddels weer vrij.