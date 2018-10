Theatersociëteit bestaat 190 jaar: 'Er is nog wel hiërarchie, nieuwe leden zitten achteraan'

In de 19de eeuw waren vooral veel militairen lid van Casino. "Veel mensen van het Bossche garnizoen waren lid", zegt voorzitter Laurent Estourgie. "En de gelegerde militairen in Den Bosch waren ook allemaal bijna lid, hoewel er wel een ballotage was. Dus je kwam er niet zomaar in."

Samen naar het theater

De sociëteit is nu vooral een gezelligheidsvereniging waar geen ballotage meer vereist is. De ruim 500 leden gaan acht keer per jaar samen naar voorstellingen in het Theater aan de Parade en de Verkadefabriek.

Maar een paar regels zijn er nog wel. "Er is nog wel hiërarchie in de theaterzaal", zegt Els Poerink die vanaf de jaren 80 lid is. "De oude leden zitten helemaal vooraan. Je wordt geplaceerd als je nieuw lid wordt, helemaal achteraan. Maar dit gaat ook langzaam maar zeker in rook op."





In de zaal is nog wel 'hiërarchie', nieuwe leden zitten vaak achteraan





Steeds meer leden

Met haar 190-jarig bestaan is Casino één van de oudste verenigingen in Den Bosch. Soms worstelen oudere Brabantse verenigingen met het krijgen van nieuwe leden, maar bij Casino is dat geen probleem en groeit het ledenaantal zelfs.

"Het is wel eens anders geweest," zegt Laurent Estourgie. "Maar nu krijgen mensen de mogelijkheid om iemand mee te nemen. We merken dat die mensen blijven hangen omdat ze het erg leuk vinden."

'Iedereen kent elkaar'

Miriam Blom bleef ook zo hangen en inmiddels is ze voorzitter van de programmacommissie. "Dit is juist heel bijzonder, omdat je lid bent van een vereniging. Als de voorstelling is afgelopen, komt iedereen bij elkaar om nog een glaasje wijn te drinken. Het is ontzettend gezellig, want je kent iedereen en je hebt vaste plaatsen. Je kent iedereen om je heen in de zaal. Dat is heel leuk."

Volgens Els Poerink is het wel een uitdaging voor een artiest om voor de sociëteit te spelen. "Je hebt open en besloten voorstellingen. Fans zitten in de zaal op het puntje van de stoel. Maar de sociëteit is afwachtend, wat zal de programmacommissie ons nu voorgeschoteld hebben? Voor een artiest kan dat wel eens moeilijk zijn."

'Verrijking van je theaterkennis'

Maar volgens voorzitter Laurent Estourgie zorgt de sociëteit voor een 'verrijking van je theaterkennis'. "Wanneer je naar een voorstelling gaat, waarvan je denkt, daar had ik nooit naartoe gewild, daar zit je nu ineens tussen. Dan leer je een heleboel nieuwe dingen."

Over de toekomst van de sociëteit is Estourgie vol vertrouwen, ook al gaat de thuisbasis het Theater aan de Parade flink op de schop. "We zijn samen van heel vroeger, in de toekomst blijft dat ook zo. De komende 190 jaar komt het ook goed."