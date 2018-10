Blik is in Tilburg nog niet gericht op de ranglijst, maar Willem II snakt naar overwinning

“Je houdt het in de gaten, maar het is niet goed om iedere week op de ranglijst te kijken. Dat komt je spel niet ten goede”, geeft aanvoerder Freek Heerkens na de 0-1 nederlaag aan. “En op dat spel moet je je in eerste instantie focussen.”

Toch snapt de verdediger dat het door de resultaten van de laatste tijd niet beter wordt qua stand. “We hebben op papier een aantal concurrenten gehad, die wedstrijden hebben we niet winnend afgesloten. Daar zit je nu mee, dan moet je ergens anders punten halen. Vandaag was een fantastische kans om drie punten te pakken, dat laten we dan na. En dan zit je in de situatie waar we nu in zitten.”

“We staan kort bij de streep aan de onderkant, maar alles staat nog dicht bij elkaar. We houden goede moed. Met vlagen laten we zien dat we goed kunnen voetballen. Daarom ben ik niet heel erg bezig met de ranglijst”, aldus Heerkens.

Vervelend

Voor Vurnon Anita begon de dag nog mooi. De verdedigende middenveld begon in de basis. De laatste keer dat Anita een basisplaats had was op 10 april van dit jaar. “Ik heb er lang op gewacht. Na een blessure heeft het een tijdje geduurd voordat ik er klaar voor was. Vandaag mocht ik starten, daar was ik blij mee.”

Maar door het behaalde resultaat kan Anita niet echt genieten van de basisplaats. Hij baalde vooral van het feit dat het doelpunt viel vanuit een corner. "Dat is al een aantal keer gebeurd dit seizoen. Dan zie je dat die stilstaande situaties belangrijk zijn. Het is heel erg zuur dat het doelpunt uit een stilstaande situatie komt.”

Vreemde afgekeurde goal

Op slag van rust kwam Willem II eigenlijk al op achterstand, toen hadden de Tricolores het voordeel dat scheidsrechter Jochem Kamphuis in de fout ging en de VAR niet in kon grijpen. Gyrano Kerk scoorde nadat de arbiter gefloten had voor buitenspel, maar omdat de bal via Diego Palacios bij de aanvaller van FC Utrecht kwam kon het nooit buitenspel zijn.

"Volgens de regels van de VAR wordt er bij twijfel niet gevlagd, dan wordt er daarna pas gekeken of het een geldig doelpunt was. Maar op dit moment was er al gefloten, het was onmogelijk om de beslissing terug te draaien. Als dat nog zou gebeuren, was het hek van de dam", zegt Heerkens. "Daar kwamen we goed weg."