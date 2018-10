Bondscoach Koeman is lovend over ontwikkeling Denzel Dumfries

EINDHOVEN - Ronald Koeman, de bondscoach van het Nederlands elftal, is lovend over de ontwikkeling van PSV-speler Denzel Dumfries. Hij had niet verwacht dat hij de verdediger zo snel zou selecteren voor Oranje.

"We hadden eind vorig seizoen een stage met jongens van Jong Oranje. Daar was Denzel bij. Als je me toen had gevraagd of hij nu tegen Duitsland rechtsback zou spelen, dan had ik eerder nee dan ja gezegd. Hij heeft zich heel snel ontwikkeld. Ik beoordeel hem in de Nederlandse competie, maar ook Europees.

Dumfries was zaterdag beslissend bij de wedstrijd tegen Groningen met een goal en een assist. Dat terwijl hij vier jaar geleden nog bij de amateurs speelde. "Hij is fysiek sterk, is snel en heeft een enorme drive", soms Koeman Dumfries zijn kwaliteiten op bij 'De Tafel van Kees' bij Fox Sports.