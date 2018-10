'Je bent doodsbang', deze snackbareigenaar weet wat overvallen collega's doormaken

Jack Hu weet waarover hij praat. Hij is 'ervaringsdeskundige', maar was dat liever niet geweest. Drie keer werd zijn zaak in het verleden overvallen: in 2006, 2007 en 2008. "De overvallers komen binnen en roepen: 'Geld, geld geld', het is verschrikkelijk. Ze snappen niet wat hun actie voor gevolgen heeft voor de ondernemers. Hier houd je je leven lang last van en dat voor een paar honderd euro".

Doodsbang

Het kostte Jack vele jaren om de overvallen 'een plekje te geven.' "Wanneer ze een pistool tegen je hoofd zetten, dan weet je wat leven is. Je bent doodsbang. Het is verschrikkelijk. Ze moeten voor die paar honderd euro gewoon gaan werken."

De snackbarhouder zit al twintig jaar op het winkelcentrum en wil dat iedereen zich welkom voelt in zijn zaak. "Jong, oud, arm en rijk, iedereen is welkom. Ik wil niet zoals bij een winkel met dure spullen of een juwelier dat mijn klanten eerst op de bel moeten drukken voordat de deur opengaat."

Meerder overvallen

Afgelopen woensdag was de Lidl aan het Nederlandplein doelwit van overvallers. De winkeliers van de Op=Op Voordeelshop en de Jumbo waren vrijdag en zaterdag slachtoffer van een overval.

De politie bekijkt camerabeelden en heeft al verschillende getuigen gesproken. Ze roept het winkelende publiek op om alert te zijn en meteen 112 te bellen bij een verdachte situatie. Of het om dezelfde daders gaat, kan de politie nog niet zeggen.