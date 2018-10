Napoleon herleeft luidruchtig bij Kasteel Heeswijk [FOTO'S]

HEESWIJK-DINTHER - Een biertje drinken bij het kampvuur, met z’n allen slapen in tentjes en de ochtend erop de strijd aanbinden met de vijand. Tientallen zogenoemde ‘re-enactors’ kwamen dit weekend volop aan hun trekken in Heeswijk-Dinther, waar de liefhebbers van een stukje geschiedenis getuige konden zijn van het leven in de Napoleontische tijd.

Rondom Kasteel Heeswijk werd een heus kampement opgezet en uit die slaapvertrekken verschenen zondagochtend tal van re-enactors in prachtige uniformen. Re-enactment is het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen, meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk plaatsvonden, door deelnemers in historisch kostuum.

Kasteel Heeswijk was in 1794 het hoofdkwartier van de Franse generaal Pichegru. De Fransen belegerden Den Bosch en uiteindelijk werd Nederland ingelijfd in het keizerrijk van Napoleon.

Slaag krijgen went

In de editie van zondag kregen de Fransen echter faliekant op hun donder van de Nederlandse troepen. Na talloze en extreem luidruchtige kanon- en geweerschoten namen de Hollanders het kasteel weer in handen. “Waarom ik er toch voor kies om als Fransman de strijd aan de gaan? Simpel: dit uniform is veel mooier”, buldert een van de deelnemers.

Hij is net als zijn echtgenote zaterdag al afgereisd uit Friesland om mee te vechten in dit stukje vaderlandse geschiedenis. “Als je wilt, kun je bijna elke week wel ergens in de Benelux meedoen. Het is leuk, leerzaam en gezellig om mee te maken. En ja, we krijgen er vaak van langs als de ‘Fransen’, maar ja, ook dat went.”

Bekijk hier de fotoserie: