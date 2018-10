Parcours EK veldrijden in Rosmalen klaar voor mooie strijd: 'Maar het zal geen modderpartij worden'

Een groep Nederlandse renners mocht ruim een week voor het EK kennis maken met het parcours. Goede reacties gehad?

“Ja, zeker wel. Heel veel positieve reacties gelukkig. Maar ook een paar kleine dingen als ‘denk hieraan en denk daaraan. Die paal staat niet lekker of misschien kun je beter dit…’ Maar het was echt de bedoeling om een hele groep renners actief bezig te zien. Zij bepalen hoe de wedstrijd gaat en hoe de lijnen liggen. Het maakt het voor ons beter en makkelijker om het nu nog aan te passen.”

Wat voor parcours ligt er te wachten voor de EK-deelnemers?

“Het is een moderne veldrit. Het is in basis een snel parcours. Een vlak terrein waar heel veel hindernissen ingebouwd zijn. Er zijn bruggen, een stukje natuurlijk strand, heuveltje, trapje, er is een zandbak geplaatst, er is een schuin kantje en er zijn balken. Het is een opeenstapeling van hindernissen. En door de snelheid komen die snel achter elkaar.”

Kan het weer in aanloop naar de wedstrijddag nog invloed hebben op het parcours?

“Nee, ik denk niet dat het veel invloed zal hebben. Het is een zandachtige ondergrond. Als het heel hard regent, zal het snel wegzakken. Het zal nooit een modderpartij worden zoals we vorig jaar op het WK in Valkenburg hebben gezien.”

Wanneer is Richard Groenendaal tevreden na afloop van het EK?

“Als de beste renners gewonnen hebben. Dan is het een eerlijk parcours geweest. En als er geen ongelukken gebeurd zijn. Zo simpel is het.”

Het is nu nog een week tot het EK, wat gaat er in die laatste dagen in aanloop naar de koersdag nog gebeuren met het parcours?

"Het is vooral finetunen. Het parcours staat uit. Maar we zullen links en rechts nog aan de hekken trekken. We zullen die paal verzetten en nog een paal verzetten. En dan spandoeken hangen. Het is het afwerken van het geheel.”