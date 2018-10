Twee vrouwen op snorfiets geschept door auto, beiden gewond

TILBURG - Twee vrouwen op een snorfiets zijn zondagavond door een auto geschept op de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg. Beide vrouwen raakten gewond.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek toch niet nodig. Beide vrouwen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Oversteken

De vrouwen wilden een kruising oversteken toen de auto hen aanreed. Volgens een omstander was één van de slachtoffers nog aanspreekbaar na het ongeluk maar was de ander er erger aan toe. De bestuurder van de auto is ongedeerd.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.