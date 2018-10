Willy van de Kerkhof: 'Ontslag van Cocu was onvermijdelijk'

EINDHOVEN - Hij had hem voordat hij ging al gewaarschuwd. Dat Phillip Cocu zondag ontslagen is als trainer van Fenerbahçe is dan ook geen verrassing voor Willy van de Kerkhof. De oud-speler van PSV had eigenlijk verwacht dat Cocu eerder deze week al na het Europese gelijkspel tegen Anderlecht (2-2) zijn spullen kon pakken.

"Het is een groot risico om in dit soort landen trainer te worden, heel gevaarlijk. Je spreekt de taal niet en Turkije kent heel andere regels dan Nederland. Zeker als je je eigen selectie niet samen mag stellen, wordt het lastig. Hij heeft er maar twee spelers bijgekregen, geloof ik. Het was wachten op Cocu's ontslag, je wist zeker dat hij de kerst niet zou halen. Jammer voor hem, zoiets is nooit leuk," zo zegt Willy van de Kerkhof tegen Omroep Brabant.

In Turkije is volgens Van de Kerkhof maar één ding belangrijk: winnen. "Cocu is iemand die met defensief spel punten probeert binnen te halen. Mark van Bommel is bijvoorbeeld een heel ander type. Het type spel en de slechte resultaten zijn hem noodlottig geworden.

Duitsland of Spanje?

Willy denkt dat Cocu best kan slagen in het buitenland. "Als ik hem was zou ik naar een land gaan waar Engels de hoofdtaal is. Duitsland, Engeland of Spanje. Maar hij zal moeten afwachten wat er vrijkomt. Als je als trainer wordt ontslagen bij een topclub die vijftiende staat, dan staan niet alle clubs in de rij."

LEES OOK: Phillip Cocu ontslagen bij Fenerbahçe

Brabander Pierre van Hooijdonk speelde bij de Turkse club in de spits en weet hoe lastig het is om in de Turkse competitie te overleven. Hij denkt dat Cocu niet optimaal met zijn Turkse spelers kon communiceren. Bij Studio Voetbal zegt hij: "Er is wel een tolk, maar een boodschap via een tolk komt toch anders aan, dan een directe boodschap. Ook al zullen de woorden hetzelfde zijn."