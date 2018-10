Auto rijdt lantaarnpaal uit de grond en botst op boom, weg bezaaid met brokstukken

TETERINGEN - Een automobilist veroorzaakte zondagnacht een ravage op de Oosterhoutseweg in Teteringen. Zijn auto raakte van de weg, reed een lantaarnpaal uit de grond en kwam tegen een boom tot stilstand.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur. De auto is zwaar beschadigd. Volgens een getuige is 'van de voorkant van de auto niets over'.

Weg bezaaid met brokstukken

De bestuurder is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Na de botsing was de weg bezaaid met brokstukken. De weg werd gedeeltelijk afgesloten voor opruimwerkzaamheden. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.