Het is nog herfst maar de 'winterbus' rijdt alweer in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Met een warme muts op je hoofd, je gezicht verstopt achter een dikke sjaal voorovergebogen zwoegend op de fiets naar school. Veel middelbare scholieren zien er alweer flink tegenop: de komende winter. In de gemeente Moerdijk hebben ze een oplossing bedacht. Voor de leerlingen uit het buitengebied rijdt er sinds maandag de Winterschoolliner van Arriva.

Het is dan nog herfst maar nu de thermometer slechts drie graden aangeeft, maken de scholieren dankbaar gebruik van de warme bus. “Ik ben heel blij dat ik niet meer in de kou over de dijk hoef te fietsen. Het is ook gevaarlijk want er zijn geen goede lantaarnpalen”, vertelt een leerlinge. "Ik ga nu iedere dag met de bus", lacht ze opgelucht.

Vanuit Standdaarbuiten rijdt er ’s ochtends twee keer een bus via Noordhoek naar het Markland College in Zevenbergen. Na schooltijd ’s middags rijd de Winterschoolliner, ofwel lijn 680, twee keer dezelfde route terug.

'Ouders klaagden over onveilige route'

De Winterschoolliner is een samenwerking tussen de school, Arriva en de gemeente. De winterkou is niet de enige reden om de bus te laten rijden. “Ouders klagen al langer over de onveilige dijk waar hun kinderen overheen moeten in het donker”, weet wethouder Thomas Zwiers.

“Het fietspad verbeteren is een dure oplossing en de bus was het beste alternatief”, aldus de wethouder. “De bus is veiliger en comfortabeler voor de scholieren en in de zomer en de lente kunnen ze lekker op de fiets.”

'Uitkomst voor de school'

Van Standdaarbuiten naar het Markland College is het zo’n negen kilometer fietsen. “Deze buslijn is echt een grote uitkomst voor de school”, zegt Michel Roovers de directeur van de school. Zo’n zeventig leerlingen van de school wonen in de twee kleine kernen waar de bus langsrijdt. “Een leerling vertelde me dat ze zo’n veertig minuten heen en veertig minuten terugfietst per dag. Dit is een heel goed initiatief.”

Anouk is een van de leerlingen die graag in de bus stapt. "Ik ben in Standdaarbuiten opgestapt, normaal fiets ik er veertig minuten over, dat ligt een beetje aan de wind." Met de bus is ze een kwartier tot een half uur onderweg. "Maar ik zit wel lekker warm nu en normaal ben ik helemaal moe als ik op school aankom."

De Winterschoolliner rijdt tot april volgend jaar. De scholieren kunnen met korting een abonnement bij Arriva kopen.