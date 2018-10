'Dit zijn we niet gewend van PSV', René van de Kerkhof kritisch ondanks zege landskampioen

"De eerste helft was vrij matig. Of, beter gezegd: niet om aan te zien wat PSV betreft. Dit zijn we niet gewend. Gelukkig viel na de 1-0 achterstand snel de 1-1." Denzel Dumfries kroonde zich tot man van de wedstrijd, met zijn winnende doelpunt vlak voor tijd. "Na een enorme rush, a la René van de Kerkhof."

'Geen man overboord voor NAC'

Zijn broer Willy maakt zich wat zorgen over Willem II. "Daar gaat het niet de goede kant op", signaleert de ex-international na de 1-0 thuisnederlaag tegen FC Utrecht. Willem Janssen scoorde zondagmiddag in de 87e minuut en daar had Willem II geen antwoord meer op. "Dat is jammer, Willem II krijgt het moeilijk. Ze hebben tegen Utrecht toch wel kansen gehad... Zo'n wedstrijd moet je dan toch over de streep trekken. Nu ging - een overigens goed voetballend - Utrecht aan de haal met de drie punten en staat Willem II met lege handen..."

NAC pakte dit weekend een puntje, in Den Haag tegen ADO. Daardoor nam de ploeg van coach Mitchell van der Gaaf een puntje afstand van hekkensluiter FC Groningen. Maar volgens Willy is er voor NAC nog geen man overboord. "Je ziet onderin tien tot twaalf clubs die op twee of drie punten van elkaar staan."