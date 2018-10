Feestvierende man poept op middenstip van voetbalveld: 'Het is heel mooi, rond gelegd'

MARIAHOUT - De voetballers van VV Mariahout stonden zondagochtend klaar om een lekker potje te voetballen, toen ze opeens een hoopje stront op de middenstip aantroffen. Deel 8 in de reeks 'Stelletje amateurs' over bizarre, hilarische of heroïsche gebeurtenissen in het amateurvoetbal.

De drollen zijn waarschijnlijk een overblijfsel van de grote feestavond die zaterdagavond werd georganiseerd. Riny Barten, bestuurslid van VV Mariahout, geeft tekst en uitleg.

"De scheidsrechter ging naar de middenstip om de aftrap te doen en daar troffen ze de poep aan", zegt Barten. De ontlasting is waarschijnlijk zaterdagavond tijdens de après ski-biercantus neergelegd door een van de feestvierders.

"Het was een leuk feestje en opeens heeft er eentje gedacht: 'Ik ga op de middenstip zitten'. Het is heel mooi gedaan, mooi rond gelegd en er is ook nog wc-papier gebruikt."

'Mooi gedraaid'

Bestuurslid Riny Barten van de voetbalclub kan er dus wel om lachen. Bovendien heeft de afzender van de uitwerpselen volgens hem flink zijn best gedaan. "Precies in het midden en mooi gedraaid. Het was wel perfect aangelegd", beschrijft Riny de drollen.

"We hebben het eigenlijk allemaal als leuk ervaren. We hebben allemaal een leuke avond gehad en er zijn geen klachten geweest van overlast of wat dan ook."

'Tegenstander geïntimideerd door drollen'

Maar goed, zondagochtend moest er wel weer gewoon worden gevoetbald en het is lastig aftrappen als er poep op de middenstip ligt. "We hebben het even opgeruimd en met een beetje vertraging is de wedstrijd toen toch begonnen", zegt Riny Barten.

"We hebben ook nog eens met 4-1 gewonnen. Misschien dat de tegenstander ook nog geïntimideerd was door de drollen. We kunnen dat iedere week doen, maar dat gaan we toch maar niet doen. De volgende keer gaan we het veld toch weer op de normale manier bemesten."

Lees hier meer verhalen uit de reeks 'Stelletje Amateurs'. De feestavond van zaterdagavond bij V.V. Mariahout zag er zo uit: