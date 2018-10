Deel dit artikel:













Hoger beroep wraakvader Mario Haazen: 'Ik heb hem niet willen doden' [LIVEBLOG]

DEN BOSCH - Het was niet zijn bedoeling om Jack S. te doden; Mario Haazen wilde alleen zijn dochter beschermen. Maar het OM denkt dat hij de verdachte gericht met een sneeuwschep op het hoofd heeft geslagen. Poging tot moord dus. Dat blijkt maandag bij het Hof in Den Bosch, waar de zaak behandeld wordt. In januari 2017 mishandelt Haazen ex-tbs-er Jack S, die zich voordeed als tiener om zo de dochter van Haazen te verleiden.

De veertienjarige dochter van Mario Haazen leert Jack S. via internet kennen. Hij doet zich voor als een Amerikaanse jongen van zeventien. Als S. een bos rozen in de tuin van de familie legt, vertrouwt vader Haazen de boel niet meer. Hij gaat op onderzoek uit en komt er na twee weken achter dat het om een oudere man gaat. Na een tip van een ander slachtoffer ontdekt hij dat het om Jack S. gaat. LEES OOK: Mario H. kreeg 10 maanden cel omdat hij een Facebookbedrieger mishandelde Zware mishandeling

Ook de politie zoekt naar S., en waarschuwt Mario Haazen meermaals om niet voor eigen rechter te spelen. Toch gaat hij de Facebookbedrieger achterna. Hij vindt dat de politie niet snel genoeg optreedt. Met een sneeuwschep gaat hij hem te lijf in Eindhoven. Op zijn armen en benen. Haazen verklaart dat de hoofdwond die S. heeft, komt van een val. Tijdens de zaak komt uit nieuw onderzoek van het NFI naar voren dat de hoofdwond ook van een schep komt. De rechtbank veroordeelt Mario Haazen in juli van dit jaar tot tien maanden cel voor zware mishandeling. Er was zes jaar cel voor poging tot moord geëist. Maandag dient het hoger beroep. Volg hier de tweets van onze verslaggever Jan Waalen: