PSV maakt een kwart van al zijn competitiegoals in de laatste tien minuten

Na tien speelronden in de Eredivisie maakte PSV al 38 doelpunten. Bijna 24 procent van al die goals (negen stuks) vielen in de fase tussen de 81ste minuut en het laatste fluitsignaal.

Unieke positie

Geen enkele andere Eredivisieclub is deze jaargang zo productief in die fase van de wedstrijd als de Eindhovenaren. Achter PSV volgen Fortuna Sittard, SC Heerenveen en Heracles Almelo met elk vijf treffers in de laatste tien minuten (inclusief blessuretijd).

Twee clubs, ADO Den Haag en FC Groningen, scoorden tot nu toe nog helemaal niet in de slotfase van hun duels.

Drie winnende goals

Drie van de negen late doelpunten van PSV hadden direct effect op de einduitslag. Van een gelijke stand kwam de koploper op die momenten alsnog op voorsprong.

Behalve afgelopen zaterdag, toen Denzel Dumfries PSV tegen FC Groningen aan drie punten hielp met een doeltreffende rush, gebeurde dat op bezoek bij Fortuna Sittard (doelpunt Dante Rigo) en PEC Zwolle (Luuk de Jong). Al die duels eindigden in 1-2.

De andere zes last-minute-goals van PSV zorgden 'slechts' voor een nóg groter verschil in marge, zoals in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo, toen treffers van Érick Gutiérrez en Hirving Lozano de score in de slotminuten van 2-0 naar 4-0 tilden.

Lucky PSV

Op social media ging afgelopen zaterdag na de benauwde zege bij FC Groningen alweer de term lucky PSV rond. Toch heeft het maken van late doelpunten weinig met geluk of toeval te maken, want PSV dwong de treffers zelf af.

Het laat juist zien dat de ploeg van trainer Mark van Bommel tot de laatste seconden van een wedstrijd mentaal en fysiek in staat is een tegenstander pijn te doen. Niet voor niets zei Nick Viergever afgelopen zaterdag nog dat "de spelers van PSV altijd blijven geloven in een goed resultaat en ook de fysieke kracht hebben om daar tot het laatste moment voor te knokken."

Ook dodelijk in Europa

Eerder dit seizoen liet PSV ook in Europees verband al zien dat het laat kan toeslaan in een wedstrijd. Denk maar terug aan de uitwedstrijd tegen BATE Borisov in de laatste voorronde van de Champions League. Toen bezorgde Donyell Malen zijn ploeg een boost door in de 89ste minuut de 2-3 te maken.

Acht dagen later borduurde PSV in de thuiswedstrijd tegen BATE voort op dat goede gevoel door de Wit-Russische ploeg eenvoudig met 3-0 te verslaan en zo een Champions League-ticket te bemachtigen.





Donyell Malen juicht na zijn winnende treffer tegen BATE Borisov. (Foto: VI Images)