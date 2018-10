Fietser overleden door omgevallen boom bij snoeiwerkzaamheden in Hilvarenbeek

Het ongeluk gebeurde rond halftwee op de Hakvoortseweg, net buiten de bebouwde kom van Hilvarenbeek.

Traumahelikopter

Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer is gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

Foto: Toby de Kort/De Kort Media





De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De weg was tijdens de snoeiwerkzaamheden gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer aan beide zijden van de weg werd geregeld door verkeersregelaars. De arbeidsinspectie is een onderzoek begonnen.