NAC beleeft zijn op twee na slechtste competitiestart ooit in de Eredivisie

BREDA - Na tien speelronden in de Eredivisie zegevierde NAC Breda pas één keer en pakte het vijf schamele puntjes. De club beleeft daarmee zijn op twee na slechtste competitiestart op het hoogste niveau.

Eén zege, twee gelijke spelen en zeven nederlagen, met een doelsaldo van -13: dat is de trieste balans van NAC in de eerste tien wedstrijden in dit Eredivisie-seizoen. Een zeldzaam negatieve balans, want maar twee keer eerder in de clubhistorie strompelde de Bredase ploeg nóg slechter uit de startblokken.

Slechtste start sinds 1980

De laatste keer dat NAC na tien duels pas vijf punten had verzameld, was in het seizoen 1980/81. Ook toen was de balans hetzelfde als tijdens dit seizoen, alleen waren de doelcijfers slechter: 7-22.

Uiteindelijk herstelde NAC zich 1980/81 van die beroerde start en finishte het onder leiding van wijlen trainer Jo Jansen als veertiende in het eindklassement.

Rampseizoen 1974/75

De slechtste competitiestart van NAC in de Eredivisie kreeg gestalte in het seizoen 1974/75, toen er na de eerste tien speelronden slechts vier puntjes waren verzameld middels vier gelijke spelen. De overige duels in die reeks gingen allemaal verloren.

In die jaargang won NAC op de elfde speeldag pas zijn eerste wedstrijd: thuis met 3-0 van FC Amsterdam. De Bredanaars, destijds getraind door Henk Wullems, ontsnapten uiteindelijk nipt aan degradatie. Ze eindigden als zestiende, net boven Haarlem en Wageningen.