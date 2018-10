'Ineens kwam Let It Go in me op', Edwin is een held na zingen voor ingestorte teammaat

Edwin stond samen met zijn Britse teammaat Paul Guest op de tennisbaan toen Paul in paniek raakte. "Hij hoort een helikoptergeluid en hij breekt", vertelt Edwin maandag bij terugkomst op Schiphol. Paul heeft PTSS (posttraumatische-stressstoornis) en door dat geluid had hij een heftige herbeleving. "Hij wilde daarna zo snel mogelijk het veld af. Maar ik zei: 'dat gaat niet. We gaan samen het veld óp en samen het veld áf."









Hij pakte zijn teamgenoot vast en zonder vooropgezet plan lukte het hem om Paul tot rust te brengen. "'Kijk in m'n ogen en let it go', zei ik tegen hem. En toen kwam dat liedje ineens in me op en begon ik te zingen." Het zingen had succes en de twee wonnen hun wedstrijd.

'Zo is Edwin'

"Dit is precies zoals hij is", vertelt zijn vrouw maandag op Schiphol. "Het is volstrekt normaal dat hij op die manier reageert." Zijn actie leverde hem dus de speciale 'beyond and above'-award. "Dat was echt heel cool en hadden we niet verwacht. Iedereen moest huilen. We zijn heel erg trots", zeggen zijn dochters.

De emotionele omhelzing met Paul na het uitreiken van de award ontroerde veel Australiërs. "Ik had het zwaar en toen brak ik", vertelt Edwin. "Ook vanwege de waardering die ik kreeg, terwijl het me daar echt niet om te doen was. Het gaat me er niet om welke vlag er op je borst staat. We zijn allemaal gelijk, we zijn een grote familie."

Twee medailles

Nederland deed met 22 deelnemers mee aan de Invictus Games in Australië. Er werd brons gehaald bij het discuswerpen en een zilveren medaille bij het rolstoelbasketbal. Daar wist Jelle van der Steen uit Deurne alle ogen op zich gericht te krijgen door een kus te vragen (en te krijgen) van Meghan Markle, de vrouw van prins Harry.