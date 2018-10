Gezocht: gouden handjes, tekort aan vakmensen steeds groter door sterke economische groei

TILBURG - Door de economische groei in Brabant ontstaan tekorten aan personeel. Bedrijven halen daarom alles uit de kast om vakmensen binnen te halen. Gezocht: monteurs, timmerlieden, ICT-programmeurs, elektriciens, verpleegkundigen en lassers. Iedere regio kampt zo met zijn eigen problemen op de arbeidsmarkt, zo blijkt dinsdag uit cijfers van UWV.

Dat het goed gaat met de BV Brabant, tonen de cijfers van UWV. Het aantal WW-uitkeringen daalt al geruime tijd. Maar ondanks dat meer mensen weer aan de slag kunnen, houdt dat geen gelijke tred met de vraag naar personeel. Het tekort aan vakmensen in sommige sectoren blijft nijpend, zo blijkt uit 'Regio in Beeld'. Deze jaarlijkse publicatie van UWV biedt per arbeidsmarktregio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers.

Midden-Brabant koploper

Alle regio’s in de provincie profiteren volgend jaar van de economische groei. Midden-Brabant is volgens de beschikbare cijfers van UWV koploper in dat opzicht. Het aantal banen groeit daar in 2019 met 2,1 procent. Omgerekend gaat het om 4800 nieuwe jobs. Daarmee komt de regio, landelijk gezien, op de tweede plaats na Amsterdam. Vooral groothandel en uitzendbureaus zijn in Midden-Brabant goed vertegenwoordigd.

Banengroei

Voor West-Brabant wordt een groei voorzien van 1,1 procent ofwel 3600 nieuwe banen. De werkgelegenheid stijgt ook in regio Helmond-De Peel (+1700 banen) en Noordoost-Brabant (+3800 banen). In deze regio's behoren groothandel en uitzendbureaus tot de groeisectoren, evenals de bouwnijverheid (West-Brabant) en horeca (Noordoost-Brabant).

Brainport Regio

Regio in Beeld toont opmerkelijk genoeg geen cijfers over 2019 voor Zuidoost-Brabant, ook wel bekend als Brainport Regio. De banengroei is in Zuidoost-Brabant niettemin ongekend. Sinds het economisch herstel stijgt vanaf 2014 het aantal ontstane vacatures. In 2016 ontstonden in de regio 38.000 vacatures (gemiddeld bijna 3.200 per maand).

De hightechindustrie in en rondom Eindhoven zoekt vooral technisch geschoolden op alle niveaus. Om voldoende hoogopgeleide vakmensen binnen te halen, werven bedrijven zoals Philips, ASML, NXP en VDL ook actief in het buitenland. Het aantal buitenlandse werknemers (expats) is laatste jaren aanzienlijk gestegen.

Moeilijk vervulbare vacatures

Per regio zijn de noden verschillend. In Noordoost-Brabant zijn vacatures voor ICT-programmeurs en timmerlieden moeilijk vervulbaar. In Helmond-De Peel komen werkgevers vooral lassers en CNC-verspaners te kort. In Midden-Brabant worden vooral ICT-programmeurs en monteurs van industriële machines en installaties gezocht. En lassers en timmerlieden in West-Brabant kunnen niet aangesleept worden.