In groot kasteel ontsnappen uit 32 escaperooms, wie wordt Nederlands kampioen?

ERP - Ontsnap jij altijd ruim op tijd uit een escaperoom? Weet jij altijd makkelijk aanwijzingen in een escaperoom te vinden én op te lossen? Misschien ben jij dan wel de toekomstig Nederlands Kampioen Escaperooms. Het NK Escaperooms start 7 januari 2019 én er is nog plek voor een paar teams.

Maar Nederlands kampioen word je niet zomaar. “We gaat het groots aanpakken”, zegt organisator Joris van den Bergh uit Erp. “Je moet eerst drie rondes doorkomen en dan de vierde ronde winnen voor je Nederlands kampioen bent.”

Het NK speel je in een team met vier of vijf personen en alles draait om een ontsnapte psychopaat uit Duitsland. “In de eerste ronde moet je ontdekken waar hij is en wat hij van plan is. Daarna ga je op zoek naar de plek waar hij bomkoffers heeft geplaatst en die ontmantel je. En in de derde ronde krijg je van ‘de geheime dienst’ een pakketje met een online escaperoom”, somt Joris op.

Finale is 32 escaperooms

Meer dan duizend mensen zullen meedoen aan het NK. Alleen de beste 75 teams plaatsen ze zich voor de finale in een groot kasteel. “Wie daar het eerst uit 32 escaperooms weet te ontsnappen, is de winnaar”, vertelt hij. Waar dit kasteel zich bevindt, is allemaal nog geheim.

Er is nog plek voor 22 teams. Tot en met donderdag kan je je nog inschrijven. Mogelijk komen er daarna nog plekken vrij van teams die na inschrijving toch niet mee willen doen. Het kost ongeveer 200 euro voor een team van 4 personen om mee te doen.