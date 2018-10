Deel dit artikel:













Bestelbus gaat volledig in vlammen op in Breda De uitgebrande bestelbus. Foto: Perry Roovers/SQ Vision

BREDA - In de Merwedestraat in Breda is maandagavond een bestelbus in vlammen opgegaan. Er raakte niemand gewond.

Geschreven door Frits van Otterdijk

De brandweer was snel ter plaatse. Het vuur werd met twee blusvoertuigen bestreden maar de hulpverleners konden niet voorkomen dat de bus totaal werd vernield door de brand. In de bus lag gereedschap dat eveneens volledig is verwoest. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Buurtbewoners verklaren dat het niet om een voertuig uit de buurt gaat. Volgens omstanders zou er sprake zijn van brandstichting.