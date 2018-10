Deel dit artikel:













Ramkraak op parfumerie in Oss: pui aan diggelen, onbekend of er iets is gestolen De wagen en de schade die de ramkraak veroorzaakte (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties).

OSS - Op het filiaal van ICI Paris XL in het centrum van Oss is maandagnacht een ramkraak gepleegd. Het is niet bekend of er iets buit is gemaakt; de schade is enorm. Vorig jaar juli en afgelopen maand sloegen inbrekers er ook al hun slag.

Geschreven door Hans Janssen

Ditmaal werd gebruik gemaakt van een auto, die als gestolen stond geregistreerd. De wagen reed de pui van de winkel aan de Heuvelstraat aan diggelen en veroorzaakte een enorme ravage. Dit zou rond kwart over twee zijn gebeurd. De brandweer is ter plaatse geweest om de veiligheid te controleren van het gebouw waarin de parfumerie is gevestigd. De politie is begonnen met een onderzoek. Om het pand zijn schermen gezet. LEES OOK: Dieven plunderen ICI Paris XL en gaan met tassen vol parfum de winkel uit