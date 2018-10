Deel dit artikel:













Lange files en vertraging op A58, A2 en A67 zorgen voor extra drukke ochtendspits Druk was het ook op de A67 (foto: Rob Engelaar).

BREDA - Nooit eerder dit jaar stonden er in ons land tijdens de ochtendspits zoveel files als op deze dinsdag 30 oktober. Zowel de ANWB als Rijkswaterstaat heeft dit gezegd. De drukte was een gevolg van regenachtig weer en een groot aantal ongelukken. De verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat kwam tot een piek van 514 kilometer en dat was veel meer dan verwacht. De ANWB, die ook de provinciale wegen meetelt, kwam tot 970 kilometer. In Brabant was het onder meer raak op de snelwegen A2, A58 en A67.

De snelweg A58 bij Ulvenhout was een tijdje in beide richtingen afgesloten. Het ging om het stuk tussen de knooppunten Galder en Sint Annabosch. Rond kwart voor acht werd de weg in de richting van Breda vrijgegeven, maar de lengte van de file vanuit Tilburg bleef lang rond de tien kilometer schommelen. De problemen waren rond zeven uur ontstaan door een brandende auto.









File na ongeluk

Ook op de A58 tussen Bergen op Zoom en Breda is het mis: na een ongeluk is er een file van negen kilometer ontstaan, die ook al tot een vertraging van ruim een halfuur leidt.



Het verkeer op de A2, tussen Eindhoven en Utrecht, kampt in de dinsdagochtendspits eveneens met grote drukte. Ook tussen Maastricht en Eindhoven loopt het vast: vooral tussen het Midden-Limburgse Nederweert en knooppunt Leenderheide wil het maar niet vlotten. Rond acht uur stond daar een file van twaalf kilometer. Op de A67 zat het de weggebruikers evenmin mee. Tussen Venlo en Eindhoven, ter hoogte van Liessel, vormde zich rond die tijd een file van elf kilometer.

Waarschuwing voor enorme files

De verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat voorspelt een filepiek van tot wel driehonderd kilometer en de ANWB verwacht een ‘zeer drukke ochtendspits.’ Vroeg in de ochtend werd al 261 kilometer file gemeld op de snelwegen en provinciale wegen in ons land. Ook voor dinsdagavond wordt een zware spits verwacht door een combinatie van herfstweer en de ingetreden wintertijd. “We voorzien een van de drukste avonden van het jaar tot nu toe", aldus Rijkswaterstaat.



