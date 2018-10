Heel Nederland wil Jack helpen na grote brand in zijn volière

Sinan Caylak uit Rijen keek ook naar het item van Jack en wilde hem ook graag helpen. "Het deed mij pijn om hem zo te zien en ik wilde hem blij maken."

En dus waren Jack en Sinan vanmorgen live te horen in Wakker! op Omroep Brabant radio. Jack vertelde eerst nog nietsvermoedend over de reacties die hij heeft gekregen. "Er kwam overal steun vandaan. Uit België en zelfs van uit iemand uit Zwolle. Dat was hartverwarmend."

Stoppen

Na de brand dacht Jack eerst aan stoppen. "Ik was de moed een beetje verloren, maar met hulp van mijn kleinzoon had ik al snel een paar kooien verzameld", vertelt Jack nog net voordat presentator Maarten Kortlever hem onderbreekt. Er hangt namelijk nóg iemand aan de lijn, Sinan Caylak uit Rijen!





Hulp

Sinan zag de huilende Jack op televisie en wilde iets doen. "Ik had een paar jaar geleden ook veel siervogels, tot ik thuis een muizenplaag kreeg. Toen ik heb besloten om te stoppen." De volière van Sinan staat sinds die tijd leeg. "Daarom wou ik 'm graag aan Jack schenken", onthult Sinan.

"Ik ben er hartstikke blij mee", roept Jack verheugd. "Nu kan ik weer beginnen met mijn hobby!"

Nieuwe oproep

De gulle gift van Sinan brengt wel een nieuw probleem met zich mee. Hoe komt het enorme ding van Rijen naar Bergen op Zoom? Daarom bij deze een nieuwe oproep. Wie heeft een aanhanger en wil de volière van Rijen naar Bergen op Zoom brengen? Mail ons dan.