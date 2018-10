Deel dit artikel:













Parachutist die in woonwijk crashte was leerling, ligt nog in ziekenhuis

ZEGGE - De parachutist die zondagochtend in Zegge in een woonwijk crashte, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij heeft veel pijn. Dat zegt chef-instructeur Wytse Dijkstra van vereniging Skydive ENPC in Breda.

Het ging om een leerling-parachutist. Wat er precies mis ging, is nog onduidelijk volgens Dijkstra die het slachtoffer in het ziekenhuis bezocht heeft. LEES OOK: Parachutist crasht op dak en valt op straat, beveiligingscamera legt alles vast Een beveiligingscamera legde het ongeval vast. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft heeft de beelden van de crash meerdere keren bekeken, maar die geven geen verhelderend inzicht. Er kunnen volgens Melkert meerdere redenen zijn waarom de parachutist gecrasht is. "Er kan bij het verlaten van het vliegtuig al iets beschadigd zijn, waardoor hij niet meer goed kon landen. Hij kan ook zelf een stuurfout gemaakt hebben, iets kan in de knoop zijn geraakt of er kan iets mis zijn geweest met de parachute.”