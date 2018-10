Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man die bejaarde op brute wijze overviel opnieuw tot vier jaar celstraf veroordeeld Drieënhalf haar voor Eindhovenaar en taakstraf voor Geldroppenaar (Archieffoto: Pixabay.com/Pexels)

DEN BOSCH - De man die in 2015 op brute wijze een bejaarde man overviel in zijn huis in Oudenbosch, is dinsdag bij het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar celstraf. Na zijn straf moet hij zich melden bij de reclassering en in therapie.

Geschreven door Bart Elzendoorn

De inmiddels 30-jarige man sloeg toe op 18 april 2015. Hij overviel rond halfelf ’s avonds de bejaarde man, toen 79 jaar oud, in zijn woning. De overvaller had zich vermomd. Via de glazen pui kwam hij naar binnen. Trouwring

Hij greep het slachtoffer vast, zette een mes tegen zijn nek en liep zo met het slachtoffer naar de slaapkamer. De bejaarde man moest zijn geld en sieraden, waaronder zijn trouwring, afgeven. Het geweld stopte niet in het huis. De overvaller reed samen met het slachtoffer, in de auto van hem, naar twee pinautomaten. Daar probeerde de man tevergeefs geld te pinnen met bankpassen van het slachtoffer. Rechtbank

De rechtbank in Breda veroordeelde de man vorig jaar ook tot vier jaar celstraf.