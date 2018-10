Beer verscheurt wolf in Dierenrijk: 'Eenmalig, maar onwijs super vervelend incident'

NUENEN - Een beer heeft maandag een wolf gedood in Dierenrijk Nuenen. De wolf viel tijdens het stoeien met andere wolven in het water en werd vervolgens door de beer gegrepen en verscheurd. Janneke van Gorp heeft dit bevestigd. Zij is de woordvoerster van Libéma, eigenaar van het dierenpark.

Verschillende bezoekers zagen het gebeuren. "Zij hebben ons erbij geroepen toen ze het zagen gebeuren. Wij hebben ze opgevangen door menselijk contact te bieden, want ook voor hen is het onwijs super vervelend wat er is gebeurd", vertelt Van Gorp.

'Het is altijd goed gegaan'

Dierenverzorgers die werden gealarmeerd, konden niets meer doen voor de wolf, een teefje van twee jaar. "Het is altijd goed gegaan. We hebben jaren geleden besloten om de wolven en bruine beren bij elkaar te plaatsen. Dat is goed voor de dieren en we zien ook geen reden om ze nu uit elkaar te halen", aldus de woordvoerster.

De dieren worden bij elkaar gezet om ze zo uit te dagen om met elkaar te spelen. Van Gorp: "Het is een stukje verrijking voor het Dierenrijk. Wat er maandag is gebeurd, is echt een eenmalig incident. De dieren hebben altijd in goede harmonie met elkaar geleefd. Erg verdrietig, voor iedereen."

Onderstaande video dateert uit 2011. Op de beelden is te zien hoe de wolven en beren samen zwemmen in het verblijf.