Familie van omgekomen Rick van Loosbroek (31) wil quad verbieden op de weg

DEN BOSCH - Familieleden van de in juli omgekomen Rick van Loosbroek uit Den Bosch zijn een petitie gestart om de Can-Am Spyder, het type quad waarmee Rick verongelukte, van de openbare weg te weren. 'Wij als familie vinden deze voertuigen niet verantwoordelijk voor op de openbare weg, en (...) moeten dan ook verboden worden', schrijven de echtgenote, ouders en broer van Rick.

De 31-jarige Van den Loosbroek kwam op 8 juli om het leven bij een eenzijdig ongeluk met de quad op de A2 bij knooppunt Empel. Een 27-jarige man uit Rosmalen die ook op de quad zat, raakte zwaargewond. Het ongeluk gebeurde net voor de Maasbrug. De quad sloeg rond halfnegen over de kop.



'Deze speciale voertuigen zijn levensgevaarlijk' is te lezen op de petitie. 'Uit eerdere ongevallen blijkt dat de bestuurders er vanaf worden gelanceerd. Een helm is niet verplicht als er een gordel op zit, wat dit voertuig nog gevaarlijker maakt. Je blijft er aan vast of zoals eerder vermeld wordt de bestuurder gelanceerd. Voor onze Rick is dit helaas fataal geworden.'



De petitie is inmiddels ruim achthonderd keer getekend.



'Grote risico's'

Veilig Verkeer Nederland waarschuwde al eerder voor de gevaren van quads. Ze zijn levensgevaarlijk en moeten verboden worden, meldde VVN in 2015. "Mensen denken dat ze de koning op de weg zijn als ze op zo'n ding zitten, maar je bent slecht beschermd en gaat gemakkelijk over de kop", aldus een woordvoerder van VVN. "Je neemt grote risico's door op zo'n quad te gaan rijden."