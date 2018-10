Deel dit artikel:













Brabant viert Halloween, hier zijn de foto's Foto: Kevin Cordewener

BREUGEL - Het lijkt alsof Halloween steeds populairder wordt in Nederland, ook in Brabant. In Breugel is zelfs de Venuslaan helemaal versierd met griezelige Halloween-decoratie. Onze fotograaf Kevin Cordewener ging ernaartoe om foto's te maken.

Geschreven door Lize Rensen

Kijk mee naar deze griezelige versieringen! Ben je bang voor spinnen?

Deze heks houdt alles in de gaten...

Alle details worden meegenomen in de Venusstraat in Breugel.

Deze buren delen een griezelig spinnenweb samen.



Dat is nog eens een warm welkom als je aanbelt!

En deze spoken mogen natuurlijk ook niet ontbreken.