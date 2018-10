Deel dit artikel:













PSV komt een kwartier voor tijd op 2-1, RKC-doelman Vaessen gaat opnieuw in de fout [LIVE] Aziz Behich in duel met Kevin Vermeulen (foto: VI Images).

EINDHOVEN - In de tweede ronde van de KNVB-Beker staat een Brabants onderonsje op het programma. PSV neemt het namelijk in eigen huis op tegen eerstedivisionist RKC Waalwijk. De ploeg van Fred Grim zal voor een gigantische stunt kunnen zorgen als ze PSV in eigen huis het het toernooi knikkeren. Dat zal alles behalve makkelijk worden, aangezien PSV de trotse koploper van de eredivisie is. De ploeg van Mark van Bommel won tot nu toe alle eredivisiewedstrijden.

Geschreven door Job Willemse



'76 Daar is dan de bevrijdende 2-1 voor PSV. Opnieuw wordt de ploeg van Mark van Bommel geholpen door RKC-goalie Vaessen die onder druk van Verreth de bal te zacht inspeelt op zijn medespeler. Mauro Junior kan de bal daardoor oppikken en blijft oog in oog met Vaessen koel. 2-1. Doelpunt PSV. '73 Ook Fred Grim wisselt nu. Emil Hansson verlaat het veld, zijn vervanger heet Anas Tahiri. Een paar minuten later voert Van Bommel ook zijn tweede wissel door. Ramon Pascal Lundqvist komt in het veld voor Gody Gakpo.

'62 Mark van Bommel voert een eerste, opvallende wissel door. Aanvoerder Bart Ramselaar wordt naar de kant gehaald. Zijn vervanger het Donyell Malen. Nog minder dan een halfuur en bij deze stand is er minimaal een verlenging nodig om te bepalen wie er door gaat naar de derde ronde. En een paar minuten later moet RKC op voorsprong komen. Maar Dylan Seys weet de bal niet langs Eloy Room te krijgen. Nog altijd 1-1 in Eindhoven. '55 Gody Gakpo! Bijna was het daar 2-1. De jonge aanvaller kopt een voorzet vanaf de rechterkant op de lat. De tweede helft is weer begonnen. Het is rust in Eindhoven en beide ploegen gaan met een verrassend 1-1 gelijkspel de kleedkamer opzoeken. '44 PSV dringt nog aan net voor rust. Gody Gakpo zag zijn schot op het laatste moment geblokt worden en Guti kopte net uit een corner over. De Waalwijkers komen langszij in het Philips Stadion. Ingo van Weert kopt een corner goed binnen in de verre hoek. De centrale verdediger stond helemaal vrij rondom de penaltystip. Eloy Room is kansloos. '29 Doelpunt RKC. Bijna 25 minuten gespeeld in een regenachtig Eindhoven. PSV staat nog altijd met 1-0 voor door die razendsnelle goal van Guti. Verder een gezapige wedstrijd, waarbij PSV het meeste balbezit heeft. '14 Dylan Seys krijgt de eerste kans voor RKC. De rappe aanvaller schiet net voorlangs. De eerste tien minuten zitten er op en PSV heeft na die snelle goal de controle in de wedstrijd. RKC komt er niet aan te pas, al kreeg PSV verder ook geen kansen meer. '1 Dat is snel! Na 25 seconde is het al 1-0 voor PSV. Een ongekend snel doelpunt van Erick Gutiérrez na een enorme fout van RKC-doelman Vaessen. Veel fans die nu pas binnenkomen zullen die goal dus gemist hebben. Doelpunt PSV. Tekst gaat door onder de tweet. '1 PSV heeft afgetrapt. Kan het B-team van de Eindhovenaren RKC verslaan, of gaan de Waalwijkers voor een stunt zorgen? De spelers komen het veld op. De wedstrijd gaat zo beginnen in een matig gevuld Philips Stadion. DE OPSTELLINGEN: