PSV ligt uit de beker na blamage thuis tegen RKC Waalwijk

EINDHOVEN - RKC Waalwijk heeft dinsdagavond voor een enorme stunt gezorgd in het bekertoernooi door PSV uit te schakelen. De Waalwijkers waren na verlenging met 2-3 te sterk voor de Eindhovenaren. Darren Maatsen was de grote man aan RKC-zijde met twee doelpunten.

Mark van Bommel stuurde een B-keuze het veld in. De volledige basiself was omgegooid en de oefenmeester stelde zelfs twee debutanten op. PSV begon nog voortvarend aan de wedstrijd en scoorde al na 25 seconde via Guti. Maar het restant van de eerste helft was gezapig en na een half uur kwam RKC langszij door een rake kopbal van Van Weert.

Bevrijdende treffer

Na rust kabbelde de wedstrijd net als in de eerste helft wat voort. PSV had het lastig. Maar werd net als bij het eerste doelpunt geholpen door RKC-doelman Vaessen. Mauro Junior profiteerde van een slechte pass van de doelman en maakte een kwartier voor tijd de bevrijdende 2-1.

PSV wilde de voorsprong nog uitbreiden, maar werd in 90ste minuut verrast door een lange bal van Vaessen die werd doorgekopt. Rechtsbuiten Maatsen was het meest attent en tikte de bal langs PSV-doelman Eloy Room en dwong daarmee een verlenging af.

Gigantische stunt

De gelijkmaker mocht al benoemd worden als stunt, maar na 109 minuten voetballen werd daar nog een schepje bovenop gedaan. Opnieuw was het Maatsen die voor extase zorgde bij RKC en de meegereisde fans. PSV kwam die klap niet meer te boven en moet zich nu dus volop richten op de competitie en Europese overwintering.

Omroep Brabant hield de wedstrijd LIVE bij. Lees het hieronder nog eens terug.

AFGELOPEN. RKC stunt in Eindhoven en knikkert PSV uit de beker.

Nog twee minuten blessuretijd.

PSV heeft tot op heden nog geen kans gehad in de verlenging. Nog vier minuten. Gaat RKC hier gigantisch stunten?

109' Wat gebeurt er hier in Eindhoven? RKC komt via opnieuw Darren Maatsen op 2-3 tegen PSV. Na een mooie aanval over links, komt de bal uiteindelijk bij Maatsen terecht. De rechtsbuiten plaatst de bal in de verre hoek.

DOELPUNT RKC!

Het eerste kwartier in de verlenging zit erop en daarin is weinig gebeurd.

'100 En nog een wissel aan de kant van RKC en PSV. De vierde wissel. Kan dat? Ja, want als het verlengen is, dan mag er nog een extra wissel doorgevoerd worden. Kevin Vermeulen gaat eraf voor Hans Mulder en Armando Obispo vervangt Trent Sainsbury.

'99 Een groot applaus in het Philips Stadion want Hirving Lozano betreedt het veld. De Mexicaanse publiekslieveling vervangt Mauro Junior.

VERLENING. Het Brabantse onderonsje duurt nog minimaal een half uur extra. Beide clubs beginnen zo aan de verlenging om uit te maken wie er door gaat naar de derde ronde van het bekertoernooi.

Wat een sensatie! RKC komt in de 90ste minuut op 2-2. Darren Maatsen anticipeert goed op een lange bal van achteruit. Bij PSV gaat Isimat in de fout. De Franse verdediger leek te slapen.

Doelpunt RKC.

'76 Daar is dan de bevrijdende 2-1 voor PSV. Opnieuw wordt de ploeg van Mark van Bommel geholpen door RKC-goalie Vaessen die onder druk van Verreth de bal te zacht inspeelt op zijn medespeler. Mauro Junior kan de bal daardoor oppikken en blijft oog in oog met Vaessen koel. 2-1.

Doelpunt PSV.

'73 Ook Fred Grim wisselt nu. Emil Hansson verlaat het veld, zijn vervanger heet Anas Tahiri.

Een paar minuten later voert Van Bommel ook zijn tweede wissel door. Ramon Pascal Lundqvist komt in het veld voor Gody Gakpo.





'62 Mark van Bommel voert een eerste, opvallende wissel door. Aanvoerder Bart Ramselaar wordt naar de kant gehaald. Zijn vervanger het Donyell Malen.

Nog minder dan een halfuur en bij deze stand is er minimaal een verlenging nodig om te bepalen wie er door gaat naar de derde ronde.

En een paar minuten later moet RKC op voorsprong komen. Maar Dylan Seys weet de bal niet langs Eloy Room te krijgen. Nog altijd 1-1 in Eindhoven.

'55 Gody Gakpo! Bijna was het daar 2-1. De jonge aanvaller kopt een voorzet vanaf de rechterkant op de lat.

De tweede helft is weer begonnen.

Het is rust in Eindhoven en beide ploegen gaan met een verrassend 1-1 gelijkspel de kleedkamer opzoeken.

'44 PSV dringt nog aan net voor rust. Gody Gakpo zag zijn schot op het laatste moment geblokt worden en Guti kopte net uit een corner over.

De Waalwijkers komen langszij in het Philips Stadion. Ingo van Weert kopt een corner goed binnen in de verre hoek. De centrale verdediger stond helemaal vrij rondom de penaltystip. Eloy Room is kansloos.

'29 Doelpunt RKC.

Bijna 25 minuten gespeeld in een regenachtig Eindhoven. PSV staat nog altijd met 1-0 voor door die razendsnelle goal van Guti. Verder een gezapige wedstrijd, waarbij PSV het meeste balbezit heeft.

'14 Dylan Seys krijgt de eerste kans voor RKC. De rappe aanvaller schiet net voorlangs.

De eerste tien minuten zitten er op en PSV heeft na die snelle goal de controle in de wedstrijd. RKC komt er niet aan te pas, al kreeg PSV verder ook geen kansen meer.

'1 Dat is snel! Na 25 seconde is het al 1-0 voor PSV. Een ongekend snel doelpunt van Erick Gutiérrez na een enorme fout van RKC-doelman Vaessen. Veel fans die nu pas binnenkomen zullen die goal dus gemist hebben.

Doelpunt PSV.

Tekst gaat door onder de tweet.

'1 PSV heeft afgetrapt. Kan het B-team van de Eindhovenaren RKC verslaan, of gaan de Waalwijkers voor een stunt zorgen?

De spelers komen het veld op. De wedstrijd gaat zo beginnen in een matig gevuld Philips Stadion.

DE OPSTELLINGEN: