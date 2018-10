Deel dit artikel:













Schaap van wethouder Zundert afgeslacht in weiland, ingewanden achtergelaten Een van de beste fokrammen van Johan de Beer werd afgeslacht. (Foto: Facebook)

ACHTMAAL - In Achtmaal is een schaap afgeslacht. De ingewanden zijn eruit gehaald, de oren afgesneden en het karkas is meegenomen.

Geschreven door Cor Bouma

Het dier is een van de beste fokrammen van wethouder Johan de Beer van Zundert, zo schrijft hij op Facebook. De Beer heeft al jaren in Achtmaal een schapenfokkerij. Het dier liep bij de ooien om voor nakomelingen te zorgen.

De oren van de ram werden afgesneden. De ram liep in de wei vlak achter het huis van De Beer. “Triest en nog eens triest. Dit maakt je boos. 35 jaar met professioneel fokkerij bezig.” Tegen de Internetbode vertelt De Beer dat hij dinsdagochtend zag dat de afrastering stuk was. Iets verderop trof hij de resten van zijn beste ram aan. De oren, inclusief de registratienummers lagen er naast. Volgens de wethouder waren de daders uit op het vlees. De ingewanden liggen er nog wel, maar het karkas is weg. De Beer heeft aangifte gedaan. De ingewanden werden achtergelaten in het weiland.