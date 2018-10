Deel dit artikel:













Bestelbus uitgebrand in Eindhoven, lading zwaar beschadigd De uitgebrande bestelbus. Foto: Danny van Schijndel De bestelbus raakte zwaar beschadigd. (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision)

EINDHOVEN - Een busje met auto-onderdelen is dinsdagmiddag uitgebrand in de Boutenslaan in Eindhoven. De bezorger van de onderdelen was nog bezig met zijn route toen er plotseling rook uit de bus kwam.

Geschreven door Bart Elzendoorn

Hij wist de bestelbus aan de kant te zetten en kon op tijd uitstappen. Vrij snel daarna sloegen de vlammen uit de bus. Hoeveel onderdelen er nog in de brandende bus lagen, is niet bekend. Wel is duidelijk dat ze te beschadigd zijn om nog te worden afgeleverd. Het is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan.