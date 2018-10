Granaatlegger shishalounge Eindhoven opgepakt dankzij tips Bureau Brabant

EINDHOVEN - De man die vermoedelijk eind augustus ’s nachts een granaat neerlegde bij een shishalounge aan de Leenderweg in Eindhoven is dinsdagochtend opgepakt. Het gaat om een 25-jarige Eindhovenaar, meldt de politie.

De man werd in zijn woning door een arrestatieteam gearresteerd. Door de ontploffing van de granaat raakte niemand gewond. Een shishalounge is in brede zin een eet- en drinkgelegenheid waar ook waterpijp gerookt kan worden.









Van de actie werden beelden getoond in opsporingsprogramma’s. Dat leverde vijf tips op en die hebben volgens de politie ‘nadrukkelijk geleid tot het vinden van de dader’. Onder andere de naam van de verdachte werd in de tips genoemd.

De man zit vast in volledige beperkingen. Hij wordt vrijdag voorgeleid.