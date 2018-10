Deel dit artikel:













TOP Oss op bezoek bij AFC, Kozakken Boys probeert bekerdroom levend te houden Almere City [LIVE] TOP Oss en Kozakken Boys proberen een ronde verder te komen (foto: VI Images).

EINDHOVEN - TOP Oss en Kozakken Boys spelen dinsdagavond beide in de tweede ronde van de KNVB-Beker. TOP Oss gaat op bezoek bij de amateurs AFC Amsterdam, dat duel wordt gespeeld in het Olympisch Stadion. Kozakken Boys neemt het in eigen huis op tegen Almere City FC. Volg hier LIVE het scoreverloop.

Geschreven door Job Willemse

Tussenstand

AFC Amsterdam - TOP OSS 0-0

Het is rust in Amsterdam en beide ploegen hebben nog geen doelpunt kunnen maken. Tussenstand:

Kozakken Boys - Almere City 1-0

Na tien minuten spelen komt Kozakken Boys op 1-0 door een doelpunt van El Azzouti.